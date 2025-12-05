Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:15, 5 декабря 2025Наука и техника

Обнаружен способ замедлить возрастную мышечную слабость

CB: Восстановление белка TnC помогает бороться с утратой мышечной массы и силы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock / Fotodom

Команда американского института биомедицинских исследований обнаружила ключевой механизм, который может стать основой для терапии возрастной хрупкости: белок тенасцин-C (TnC) поддерживает уровень мышечных стволовых клеток и помогает мышцам восстанавливаться. В журнале Communications Biology (CB) опубликовано исследование, показывающее, что с возрастом концентрация TnC снижается, что приводит к истощению стволовых клеток и ухудшению регенерации мышечной ткани.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Исследователи проследили, что TnC выделяют особые поддерживающие клетки — фиброадипогенные прогениторы, а взаимодействует он со стволовыми клетками через рецептор Annexin A2. В экспериментах мыши, лишенные TnC, имели меньше стволовых клеток и хуже восстанавливали мышцы после повреждений. У пожилых животных дефицит белка можно было частично компенсировать: добавление TnC улучшало миграцию стволовых клеток к месту травмы и усиливало регенерацию.

Ученые считают, что восстановление уровня TnC способно стать новым направлением терапии саркопении — возрастной утраты мышечной массы и силы. Однако сам белок слишком крупный и неудобный для прямого введения, поэтому предстоит создать технологию, которая позволит безопасно доставлять его в ткани.

Ранее ученые доказали, что владение двумя и более языками почти вдвое снижает риск ускоренного старения организма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Россияне начали замечать странную «ледяную шерсть» под Москвой

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok