19:04, 5 декабря 2025Бывший СССР

Обыски у призывавшей к миру с Россией депутата Рады объяснили

Царев: Обыски у депутата Рады Скороход проводили из-за критики Зеленского
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hennadii Minchenko / ukrinform / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Обыски у призывавшей к миру с Россией депутата Верховной Рады Анны Скороход проводились из-за ее критики президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший депутат украинского парламента Олег Царев, передает Life.ru.

5 декабря стало известно об обысках у Скороход. Их проводили Служба безопасности Украины (СБУ), Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

«Анна Скороход все время критиковала Зеленского. (...) Поэтому ее проверка и "разоблачение" — это скорее зачистка оппозиционеров, которые критикуют Зеленского», — объяснил Царев.

Ранее на Украине показали кадры переговоров о взятке с участием Скороход. Их опубликовало НАБУ.

