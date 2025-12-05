Реклама

Бывший СССР
18:26, 5 декабря 2025Бывший СССР

На Украине показали кадры переговоров призывавшей к миру с Россией депутата о взятке

НАБУ показало скрытую съемку переговоров о взятке депутата Рады Скороход
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «НАБУ»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) показало скрытую съемку переговоров о взятке с участием депутата Верховной Рады Анны Скороход, у которой накануне прошли обыски. Соответствующие кадры ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

На видео парламентарий заявляет, что необходимо написать две расписки, которые будут сохранены на время выполнения остальных условий сделки, а после уничтожены. Кроме того, она сказала, что по вопросу ее собеседника приезжал некий человек, чье появление стоило 5 тысяч долларов, отдавать которые она не собирается.

В конце видео неизвестный мужчина получает деньги. При этом непонятно, что именно обсуждают люди на видео, а также кому и за что передаются деньги. По утверждению НАБУ, Скороход предлагала за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на некоего человека.

До этого стало известно, что дома у депутата прошли обыски антикоррупционных органов. Как заявил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), перед этим женщина зарегистрировала проект постановления о необходимости опубликовать материалы дела близкого к президенту Владимиру Зеленскому предпринимателя Тимура Миндича, чтобы избежать давления на Киев во время переговоров.

Ранее Скороход призывала к скорейшему завершению конфликта с Россией. Она заявила, что это единственный способ спасти страну.

