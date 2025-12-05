Песков высказался о мире на Украине

Песков заявил, что Россия хочет мира на Украине

Россия выступает за мир на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит «RT на русском».

Он пояснил, что Индия, куда с визитом отправился президент России Владимир Путин, выступает за мир и придерживается взвешенного подхода по украинскому вопросу.

«Мы также выступаем за мир, и мы действительно хотим мира», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что Москва восемь лет пыталась разрешить ситуацию на Украине мирным путем. Глава государства также отметил, что Запад подталкивал Украину и поддержал события, которые привели к организации государственного переворота.