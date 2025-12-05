The Guardian: Потепление и рыболовство снизили численность пингвинов

Пингвины на Земле оказались под угрозой из-за рыболовства и глобального потепления, сообщает The Guardian.

Из-за сокращения численности сардин у берегов Южной Африки не выжило более 60 тысяч африканских пингвинов — во время линьки им не хватило пищи. Ежегодно пингвины меняют изношенные перья для сохранения тепло- и гидроизоляции, но в этот 21-дневный период вынуждены голодать, предварительно наевшись.

Аналогичные сокращения наблюдаются широко: за 30 лет популяция африканских пингвинов уменьшилась почти на 80 процентов. С 2004 года биомасса сардин Sardinops sagax ежегодно падала до 25 процентов от максимума у западного побережья ЮАР, а глобальное потепление усугубило ситуацию — из-потепления и опреснения воды рыба стала нереститься слабее.

В 2024 году африканских пингвинов классифицировали как вид под угрозой исчезновения.

Рациональное управление рыболовством могло бы увеличить шансы пингвинов на выживание. Защитники природы на местах принимают меры: строят искусственные гнезда для защиты птенцов, борются с хищниками и вручную выращивают взрослых и молодых птиц, нуждающихся в спасении. В Южной Африке был запрещен коммерческий лов кошельковыми неводами — способом, при котором большая сеть обводит косяк рыбы, а затем ловушка закрывает дно. Запрет действует в районах шести крупнейших пингвиньих колоний.

Ранее руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Урожаева рассказала, что Москва уже несколько лет готовится к климатическим изменениям. В основном они выражены волнами жары и ростом количества тропических ливней.