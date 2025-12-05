Подросток пытался изнасиловать девочку возле подъезда в российском городе

В Екатеринбурге избежит наказания подросток, пристававший к 10-летней девочке

В Екатеринбурге избежит наказания подросток, пристававший к 10-летней девочке. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, 2 декабря 13-летний подросток пытался изнасиловать 10-летнюю девочку. Он начал приставать к ней возле подъезда. У двери стал прижиматься и трогать. Происшествие зафиксировала камера домофона, это позволило оперативно установить личность парня.

После задержания и допроса мальчика отпустили домой. Его возраст не позволяет привлечь подростка к уголовной ответственности. Он будет поставлен на учет в полиции и помещен в центр для несовершеннолетних правонарушителей.

