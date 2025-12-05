Реклама

Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:02, 5 декабря 2025

Погрузочная машина загорелась рядом с самолетом с пассажирами в Бразилии и попала на видео

Bnews SP: Погрузочная машина загорелась в аэропорту Бразилии у самолета LATAM
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Погрузочная машина загорелась рядом с самолетом авиакомпании LATAM Brasil в бразильском городе Гуарульюс и попала на видео. Кадры публикует Bnews SP.

На записи видно, как дым от горящей машины для багажа окутал самолет. Находившихся на борту пассажиров экстренно эвакуировали, никто не пострадал. Уточняется, что борт должен был вылететь в Порту-Алегри. Случившееся не повлияло на работу аэропорта.

Ранее сообщалось, что пассажиров самолета с загоревшимся над Москвой двигателем отправили в отели. Всего в гостиницах разместили 283 пассажира, а 129 человек уехали домой.

