Погрузочная машина загорелась рядом с самолетом с пассажирами в Бразилии и попала на видео

Bnews SP: Погрузочная машина загорелась в аэропорту Бразилии у самолета LATAM

Погрузочная машина загорелась рядом с самолетом авиакомпании LATAM Brasil в бразильском городе Гуарульюс и попала на видео. Кадры публикует Bnews SP.

На записи видно, как дым от горящей машины для багажа окутал самолет. Находившихся на борту пассажиров экстренно эвакуировали, никто не пострадал. Уточняется, что борт должен был вылететь в Порту-Алегри. Случившееся не повлияло на работу аэропорта.

