Radio Zet: Поляки массово пропускают курсы по добровольной военной подготовке

Поляки массово пропускают занятия на организованных Минобороны курсах по добровольной военной подготовке. Об этом сообщает Radio Zet.

«Люди записывались, но не сообщали об отсутствии и не освобождали места, чтобы кто-то другой мог пройти обучение. В результате в некоторых подразделениях посещаемость составляла 50 процентов, а иногда и ниже», — рассказал изданию один из солдат.

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши подтвердил, что не все зарегистрированные участники посещают курсы. Существует также группа лиц, которая не сообщает своим подразделениям об отсутствии и не отзывает регистрацию. Они не несут никакой ответственности и могут приходить на следующие занятия.

На данный момент курсы прошли четыре тысячи человек. Основную часть участников составляют мужчины и женщины от 36 до 45 лет.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией. По его словам, конфликт может начаться в 2030 году. Согласно стратегическим документам Европейского союза, страны объединения должны находиться в полной боевой готовности к 2029 году.