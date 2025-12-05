Поляки массово пропускают занятия на организованных Минобороны курсах по добровольной военной подготовке. Об этом сообщает Radio Zet.
«Люди записывались, но не сообщали об отсутствии и не освобождали места, чтобы кто-то другой мог пройти обучение. В результате в некоторых подразделениях посещаемость составляла 50 процентов, а иногда и ниже», — рассказал изданию один из солдат.
Генеральный штаб Вооруженных сил Польши подтвердил, что не все зарегистрированные участники посещают курсы. Существует также группа лиц, которая не сообщает своим подразделениям об отсутствии и не отзывает регистрацию. Они не несут никакой ответственности и могут приходить на следующие занятия.
На данный момент курсы прошли четыре тысячи человек. Основную часть участников составляют мужчины и женщины от 36 до 45 лет.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией. По его словам, конфликт может начаться в 2030 году. Согласно стратегическим документам Европейского союза, страны объединения должны находиться в полной боевой готовности к 2029 году.