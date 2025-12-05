Помощник Путина заявил об ожидании от США новой информации по Украине

Ушаков: Россия рассчитывает, что США сообщат итоги переговоров с Умеровым

Россия рассчитывает, что американские представители сообщат Москве итоги своих переговоров с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в прямом эфире Первого канала.

Не знаю. Мы ждем анализа их (американской стороны — прим. «Ленты.ру») переговоров с Умеровым. Я надеюсь, что они этими итогами с нами поделятся. Дальше — посмотрим», — отметил представитель Кремля.

Таким образом Ушаков ответил на вопрос журналистов о том, когда Россия получит обратную связь от США о переговорах с украинскими представителями.

Ранее стало известно, что встреча представителей США и Украины пройдет 5 декабря в Майами. На ней будут присутствовать Умеров, руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.