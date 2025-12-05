Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:40, 5 декабря 2025Мир

Помощник Путина заявил об ожидании от США новой информации по Украине

Ушаков: Россия рассчитывает, что США сообщат итоги переговоров с Умеровым
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия рассчитывает, что американские представители сообщат Москве итоги своих переговоров с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустемом Умеровым. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков в прямом эфире Первого канала.

Не знаю. Мы ждем анализа их (американской стороны — прим. «Ленты.ру») переговоров с Умеровым. Я надеюсь, что они этими итогами с нами поделятся. Дальше — посмотрим», — отметил представитель Кремля.

Таким образом Ушаков ответил на вопрос журналистов о том, когда Россия получит обратную связь от США о переговорах с украинскими представителями.

Ранее стало известно, что встреча представителей США и Украины пройдет 5 декабря в Майами. На ней будут присутствовать Умеров, руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Российского политика вместо обязательных работ отправили в СИЗО

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Россияне начали замечать странную «ледяную шерсть» под Москвой

    В зоне СВО скрестили «мотолыгу» с «Ноной-С»

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok