Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

Bloomberg: Правительство Италии все больше расходится во мнениях о помощи Киеву

Правительство Италии все больше расходится во мнениях о помощи Киеву. О разногласиях в вопросе Украины сообщает Bloomberg.

Отмечается, что входящая в правящую коалицию партия «Лига» подчеркнула необходимость вернуть Москве миллиарды евро российских активов, замороженных в Европейском союзе (ЕС). Однако министр иностранных дел Антонио Таяни отверг это заявление, сказав, что внешнюю политику Италии определяют он и премьер-министр страны Джорджа Мелони.

По данным агентства, причиной разногласий стал вопрос о том, продолжит ли правительство Италии оказывать помощь Киеву в 2026 году. Это решение должно быть принято до конца года, голосование в кабинете министров изначально было запланировано на вечер 2 декабря, однако его отложили.

«Официально Рим настаивает, что его поддержка Украины не претерпела никаких изменений, однако в свете меняющейся геополитической ситуации, сокращения финансирования и ряда предстоящих выборов, в том числе всеобщих, риторика Италии стала более противоречивой», — уточняет издание.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал условия использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Первым условием является распределение рисков, вторым — «ликвидность и защита от рисков». Третье условие — честное распределение расходов между всеми государствами-членами Евросоюза.