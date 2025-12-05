Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:39, 5 декабря 2025Мир

Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

Bloomberg: Правительство Италии все больше расходится во мнениях о помощи Киеву
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Правительство Италии все больше расходится во мнениях о помощи Киеву. О разногласиях в вопросе Украины сообщает Bloomberg.

Отмечается, что входящая в правящую коалицию партия «Лига» подчеркнула необходимость вернуть Москве миллиарды евро российских активов, замороженных в Европейском союзе (ЕС). Однако министр иностранных дел Антонио Таяни отверг это заявление, сказав, что внешнюю политику Италии определяют он и премьер-министр страны Джорджа Мелони.

По данным агентства, причиной разногласий стал вопрос о том, продолжит ли правительство Италии оказывать помощь Киеву в 2026 году. Это решение должно быть принято до конца года, голосование в кабинете министров изначально было запланировано на вечер 2 декабря, однако его отложили.

«Официально Рим настаивает, что его поддержка Украины не претерпела никаких изменений, однако в свете меняющейся геополитической ситуации, сокращения финансирования и ряда предстоящих выборов, в том числе всеобщих, риторика Италии стала более противоречивой», — уточняет издание.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер назвал условия использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Первым условием является распределение рисков, вторым — «ликвидность и защита от рисков». Третье условие — честное распределение расходов между всеми государствами-членами Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok