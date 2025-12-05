Реклама

20:55, 5 декабря 2025Ценности

Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool via Reuters

Президент Индии Драупади Мурму угостила российского лидера Владимира Путина вегетарианским ужином. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно меню, которое оказалось в распоряжении агентства, в начале трапезы президенту России подали бульон из листьев моринги и бобов мунг. При этом он был приправлен специями и украшен просом. В качестве закусок Путину преподнесли фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов. Кроме того, на столе присутствовали кебабы из черного нута с мятным соусом и паровые пельмени с овощами и водяным орехом.

Основное блюдо представляло собой рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе и тушеный шпинат. К нему прилагались пажитник и свежий горошек в пряной горчичной заправке, а также запеченный в тандуре фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе. Помимо этого, Путину предложили рис басмати, томленый с орехами и шафраном, и тушеные бобы с томатом и луком.

В конце ужина главе российского государства преподнесли миндальную халву, в которой присутствовали поджаренные орехи, и индийское мороженое с шафраном, кардамоном и фисташками. В качестве напитков были приготовлены свежевыжатые гранатовый, апельсиновый и морковно-имбирный соки.

4 декабря Путин прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Премьер-министр Нарендра Моди лично встретил российского президента по приезде в страну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
