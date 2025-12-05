Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

Президент Индии Мурму угостила Путина вегетарианским ужином из сморчков

Президент Индии Драупади Мурму угостила российского лидера Владимира Путина вегетарианским ужином. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно меню, которое оказалось в распоряжении агентства, в начале трапезы президенту России подали бульон из листьев моринги и бобов мунг. При этом он был приправлен специями и украшен просом. В качестве закусок Путину преподнесли фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов. Кроме того, на столе присутствовали кебабы из черного нута с мятным соусом и паровые пельмени с овощами и водяным орехом.

Основное блюдо представляло собой рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе и тушеный шпинат. К нему прилагались пажитник и свежий горошек в пряной горчичной заправке, а также запеченный в тандуре фаршированный картофель с йогуртово-пряным маринадом и мини-баклажаны в сладко-пряном соусе. Помимо этого, Путину предложили рис басмати, томленый с орехами и шафраном, и тушеные бобы с томатом и луком.

В конце ужина главе российского государства преподнесли миндальную халву, в которой присутствовали поджаренные орехи, и индийское мороженое с шафраном, кардамоном и фисташками. В качестве напитков были приготовлены свежевыжатые гранатовый, апельсиновый и морковно-имбирный соки.

4 декабря Путин прилетел в Индию с двухдневным государственным визитом. Премьер-министр Нарендра Моди лично встретил российского президента по приезде в страну.