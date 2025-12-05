Реклама

Наука и техника
16:25, 5 декабря 2025Наука и техника

Прием «Оземпика» связали с развитием неожиданного хронического недуга

JAMA: Агонисты рецептора GLP-1 повышают риск развития хронического кашля
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Johan Nilsson / Tt / Globallookpress.com

Анализ более чем двух миллионов медицинских записей выявил: у взрослых с диабетом второго типа, принимающих агонисты рецептора GLP-1 (в том числе препараты на основе семаглутида и лираглутида), повышается риск развития хронического кашля. Работа опубликована в JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery.

Исследователи Университета Южной Калифорнии сравнили пациентов, получавших GLP-1-препараты, с теми, кому назначали другие второлинейные средства от диабета. После статистического выравнивания по возрасту, состоянию здоровья и сопутствующим диагнозам оказалось, что у принимающих GLP-1 риск впервые столкнуться с хроническим кашлем был на 12–32 процента выше, чем у пациентов на других схемах терапии. Особенно выраженным эффект оставался после исключения людей с рефлюксной болезнью — частой причины длительного кашля.

При этом аналогичной связи не обнаружили при сравнении с группой, использующей ингибиторы SGLT2. Авторы подчеркивают: речь идет об ассоциации, а не о доказанном механизме. Тем не менее результаты указывают на необходимость внимательного мониторинга дыхательных симптомов у пациентов, принимающих GLP-1-препараты, которые сегодня широко назначаются не только при диабете, но и для контроля веса.

В ноябре стало известно, что препараты GLP-1, включая «Оземпик», оказались связаны со снижением смертности при раке толстой кишки.

