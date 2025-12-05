Реклама

16:35, 5 декабря 2025

Пригожин удивился отношению россиян к Долиной

Пригожин удивился, что Долину не считают жертвой в деле с квартирой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин оправдал певицу Ларису Долину на фоне скандала с квартирой и удивился, что россияне не считают артистку жертвой. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Никто не рассматривает Долину как пострадавшую, ее рассматривают как мошенницу — вот что меня удивляет. Она никого не обманула, она сама стала жертвой», — отметил продюсер.

Он добавил, что из-за развития мошенничества не попасться на уловки аферистов стало очень сложно. По словам Пригожина, нет ничего удивительного в том, что не разбирающаяся в современных технологиях Долина стала жертвой обстоятельств. Продюсер назвал случай певицы «вандализмом по отношению к личности» и заявил, что рестораны и кафе, запретившие доставку на адрес Долиной, нарушили права человека и должны быть лишены лицензии.

Ранее журналистка Ксения Собчак предсказала итог скандала с Долиной. По ее словам, конфликт может завершиться тем, что покупательнице квартиры певицы Полине Лурье вернут деньги за жилье.

