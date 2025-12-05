Реклама

14:29, 5 декабря 2025

Собчак предсказала итог скандала с квартирой Долиной

Собчак заявила, что Долина может устроить публичное примирение с Лурье
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Журналистка Ксения Собчак предсказала итог скандала с певицей Ларисой Долиной, которой суд вернул проданную под влиянием мошенников квартиру, при этом оставив покупательницу Полину Лурье без жилья и денег. Об этом она высказалась в разборе новостей, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Собчак предположила, что конфликт, связанный с квартирой Долиной, может завершиться тем, что певица вернет деньги покупательнице. Согласно другой версии, озвученной журналисткой, певица может устроить публичное примирение с Лурье.

«Может быть, что-то антимошенническое имени Долиной примут в первом чтении. (...) Будет такой, как бы относительный хеппи-энд», — заявила Собчак.

Ранее Собчак высмеяла Долину из-за скандала с квартирой. Журналистка опубликовала видео, в котором в шутку попросила суд возместить ей деньги за поездку в Китай.

Россияне обрушились с критикой на Долину после того, как суд решил вернуть ей квартиру, которую она продала Лурье за 112 миллионов рублей. По утверждению певицы, она отдала полученные деньги мошенникам. Пользователи сети начали делать с артисткой мемы и вспоминать другие случаи, когда она, по их мнению, вела себя непорядочно.

