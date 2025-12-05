Реклама

23:11, 5 декабря 2025Мир

Протесты под лозунгом «Лучше жить под властью Путина, чем воевать» прошли в Германии

Протесты против возвращения обязательной службы в армии прошли в Германии
Юлия Мискевич
Фото: Martin Schutt / dpa / Global Look Press

Массовые протесты против возвращения обязательной службы в армии прошли по всей Германии. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Митингующие озвучивали лозунг «Лучше жить под властью Путина, чем воевать». Уточняется, что молодежь вышла против решения Берлина в 90 городах страны.

Накануне парламент ФРГ утвердил новые правила набора в армию. Согласно закону, все юноши, достигшие 18-летнего возраста, теперь должны встать на воинский учет. Службу будут проходить все желающие, но если добровольцев не хватит — начнут призывать.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ уже несколько лет тайно разрабатывают масштабный план на случай военного противостояния с Россией.

