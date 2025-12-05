Путешествующий с дочерью пенсионер не выжил на борту самолета

Bild: Самолет Eurowings с 175 пассажирами совершил экстренную посадку в Бильбао

Путешествующий с дочерью пенсионер не смог перенести перелет из Испании в Германию. Об этом сообщило издание Bild.

Происшествие случилось 30 ноября на рейсе Eurowings из Гран-Канарии в Гамбург. Самолет с 175 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Бильбао, чтобы оказать неотложную помощь мужчине. Экипаж самолета провел реанимационные мероприятия в воздухе, однако турист не выжил. Причиной его кончины стал сердечный приступ.

В итоге авиакомпания решила отменить перелет. Пассажиров доставили в аэропорт назначения лишь на следующий день.

