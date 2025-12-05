Раскрыты подробности допроса работников российского рехаба

В Егорьевске 4 сотрудника рехаба признались в незаконном удержании постояльцев

Четыре сотрудника рехаба в Егорьевске на допросе признались в незаконном удержании постояльцев. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

Им предъявлено обвинение по части 3 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

По данным правоохранителей, кроме них задержан еще один подозреваемый. Им оказался консультант центра. В ближайшее время следователи ему также предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что фигуранты — сотрудники центра реабилитации «Неугасимая надежда». Владелец учреждения также был задержан.

В этом рехабе насильно удерживали и пытали 11 пациентов — восемь мужчин и трех девушек. Всех их отправили на лечение алкогольной и наркотической зависимости.