Россия предложила Индии локализовать производство Су-57

Чемезов: Россия предложила Индии локализовать производство истребителей Су-57

Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире Первого канала.

«Мы предложения свои направили (…) [по] Су-57. В том числе и производить здесь (в Индии — прим. «Ленты ру»), с локализацией», — сказал он.

По словам Чемезова, индийская сторона обещала подумать.

В декабре обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу допустил, что в будущем Индия может принять участие в развитии российского истребителя Су-57. По его словам, Индия заинтересована в новых технологиях, которые ей может предоставить Россия.

В ноябре издание Military Watch Magazine назвало непрерывное совершенствование на основе боевого опыта главным преимуществом Су-57 перед американскими истребителями F-22 и F-35.