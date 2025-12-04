Реклама

16:01, 4 декабря 2025

В США раскрыли будущее российского Су-57

TNI: Индия может принять участие в развитии российского истребителя Су-57
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости

В будущем Индия может принять участие в развитии российского истребителя пятого поколения Су-57, на основе которого не исключено создание национального боевого самолета программы Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Автор напоминает, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию Москва и Нью-Дели планируют обсудить планы по военно-техническому сотрудничеству, касающиеся, в частности, вопросов продажи самолетов Су-57 и систем противовоздушной обороны (ПВО) С-500.

Обозреватель отмечает, что в настоящее время Индия, являющаяся крупнейшим покупателем российского оружия, добивается значительных успехов в собственной оборонной промышленности и заинтересована в новых технологиях, которые ей может предоставить Россия. «По сути, вместо того, чтобы просто купить самолет [Су-57], Индия будет участвовать в его дальнейшем развитии», — утверждает автор, замечая, что решения, используемые в Су-57, могут быть интегрированы в AMCA.

Также Сучиу напоминает, что системы ПВО С-400 российского производства хорошо себя зарекомендовали в ходе недавнего индийско-пакистанского конфликта, поэтому более современные С-500 представляют интерес для Нью-Дели.

Ранее журнал Military Watch Magazine написал, что Индия начала официальные переговоры с Россией о закупке систем ПВО С-500.

