Россия прекратила часть военных соглашений с тремя странами

Россия денонсировала ряд военных соглашений с Канадой, Францией и Португалией

Правительство России денонсировало ряд соглашений о сотрудничестве в военной сфере с тремя странами: Канадой, Францией и Португалией. Об этом сообщается в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«Прекратить соглашение между правительством СССР и правительством Канады относительно визитов по военной линии, соглашение с правительством Французской Республики о сотрудничестве в области обороны и соглашение с правительством Португальской Республики о сотрудничестве в военной области», — указано в документе.

Соглашение с Канадой было подписано 20 ноября 1989 года, с Францией — 4 февраля 1994 года, с Португалией — 4 августа 2000 года.

Министерство иностранных дел России должно уведомить стороны соглашений о таком решении.

Ранее сообщалось, что Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией по реке Вуокса. Москва больше не обязана поставлять компенсационную энергию в связи с односторонним отказом с 2022 года покупать российскую электроэнергию.