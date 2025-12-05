Реклама

Экономика
16:11, 5 декабря 2025

Россиян научили готовить дом к зиме

Чихринова: Готовить дом к зиме нужно до наступления холодов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Подготовку загородного дома к зиме следует начать до наступления устойчивых холодов. О том, как это сделать, россиянам рассказала эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова в беседе с «Газетой.Ru».

В первую очередь специалист посоветовала очистить водостоки и желоба от засоров, чтобы избежать протечек и образования наледи. После следует проверить состояние покрытия, крепежей и герметичность стыков, а также осмотреть вентиляцию и утепление чердака — нарушение теплообмена может привести к таянию и повторному обледенению снега, что увеличит нагрузку на конструкцию.

Образование наледи на краях крыши, задержка воды в желобах, трещины покрытия и сырость в подкровельном пространстве могут указывать на необходимость ремонта. Чихринова также рекомендовала провести профилактическую герметизацию стыков морозостойкими материалами.

Для очистки крыши можно использовать щетки с длинной ручкой и пластиковые или деревянные скребки — от металлических инструментов, способных повредить покрытие, лучше отказаться. Кроме того, для снижения риска замерзания и засоров водостоки стоит защитить от мусора сетками и решетками.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал дачникам сделать фото своего участка перед наступлением зимы. По его словам, снимки нужны на случай обращения в страховую компанию или полицию, если во время длительного отъезда на участок проникнут воры.

