Россиян предупредили о вреде привычки лежать после еды

Гастроэнтеролог Гостроус: Привычка лежать после еды грозит рефлюксом и тошнотой

Желание прилечь после еды кажется естественным, но на самом деле грозит проблемами со здоровьем, считает врач-гастроэнтеролог Анастасия Гостроус. О вреде этой привычки она предупредила в разговоре с «Газетой.Ru».

Врач рассказала, что самая частая проблема, возникающая, если лежать после еды, — это гастроэзофагеальный рефлюкс. Он появляется из-за того, что в горизонтальном положении клапан между пищеводом и желудком смыкается неплотно. Это приводит к тому, что часть смеси из съеденной пищи и агрессивного желудочного сока просачивается из желудка обратно в пищевод, вызывая неприятное ощущение. Гастроэнтеролог предупредила, если такое происходит часто, пищевод может быть поврежден.

Кроме того, Гостроус отметила, что в горизонтальном положении желудочно-кишечный тракт хуже работает. По словам врача, это значит, что пищеварение замедляется, пища надолго задерживается в желудке, что вызывает ощущение тяжести, вздутие живота, метеоризм и даже тошноту.

