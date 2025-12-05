Россияне полюбили сонный туризм

Россияне из мегаполисов начали останавливаться в тихих отелях, чтобы выспаться

Российские путешественники из мегаполисов полюбили сонный туризм — они начали останавливаться в тихих отелях, чтобы выспаться. Об этом рассказала заместитель генерального директора курорта «Лучи» в пресс-релизе, предоставленном «Ленте.ру».

В материале говорится, что соотечественники предпочитают такой вид туризма в межсезонье. Это объясняется хронической усталостью, напряженным рабочим графиком и недосыпом.

«Сон — базовая потребность человека. Отели, которые предлагают sleep-ретриты, привлекают новую категорию гостей — тех, кто рассматривает отдых как инвестицию в здоровье и долгосрочную продуктивность», — рассказала Ольга Нарт.

Сонный туризм включает тихие номера в гостиницах, удобные кровати, чистый воздух, спокойную атмосферу, медитативные практики, массажи и спа-процедуры. «Программы разрабатываются совместно с врачами, сомнологами, психологами и wellness-специалистами и направлены на комплексное восстановление организма и психики», — указано в пресс-релизе.

Ранее большинство россиян (55 процентов опрошенных) назвали рыбалку своим любимым видом отдыха. Из любителей такого досуга 75 процентов предпочитают рыбачить летом, а 15 процентов заявили, что делают это в любое время года.

