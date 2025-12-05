Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

Жительницу Нижнего Новгорода не пустили в метро по биометрии из-за филлеров

Жительницу Нижнего Новгорода не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности. Как стало известно Ura.ru, россиянка перестаралась с филлерами в губах.

Девушка поделилась, что ее лицо не распознал сканер на турникете в подземку. Она решила проверить последствия бьюти-процедур в нескольких магазинах. И везде ее огорчил результат.

Пластический хирург Надежда Рождественская в беседе с Ura.ru отметила, что чрезмерное вмешательство приводит к искажению биометрических данных.

До этого сообщалось, что десятки пациенток известного косметолога из Махачкалы Раисат Алгасановой назвали ее мясником и обвинили в изуродованных телах.

При этом Алгасанова отвергает все обвинения. По словам косметолога, это клевета и спланированная акция с целью очернить ее репутацию.

