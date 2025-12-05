Реклама

Путешествия
03:32, 5 декабря 2025Путешествия

Российская тревел-блогерша описала США словами «деревья тоже должны соблюдать правила»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и описала свои впечатления от страны словами «деревья тоже должны соблюдать правила». Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации услышала разговор двух американок в супермаркете Walmart и узнала, что соседское дерево портит одной из них жизнь. Листья падают на автомобиль пострадавшей, из-за чего та собирается подавать жалобу в ассоциацию жильцов. «В России если сосед посадил дерево, — ты еще спасибо скажешь. В США дерево — это участник социальной жизни. Оно может нарушать границы», — добавила туристка.

Ершова отметила, что рядовых граждан Соединенных Штатов волнует не политика и мировые кризисы, а листья с дерева, которому могут вынести официальный выговор за нарушение частной жизни. «Когда твой мир стабильный, когда все работает, когда у тебя есть вода, дорога, страховка, зарплата и уверенность — тогда действительно дерево может стать самой большой проблемой недели», — пришла к выводу россиянка.

Ранее эта блогерша описала семьи в США фразой «помогают друг другу так, как у нас никто». По ее словам, в США помощь родственнику — это норма, а не одолжение.

