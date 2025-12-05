Российских судей захотели оштрафовать на сотни миллионов за коррупцию

Прокурор запросил 55 лет и ₽340 млн штрафа в сумме для четырех ростовских судей

Прокурор запросил сроки для четырех ростовских судей, подозреваемых в коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву просят приговорить к 20 годам лишения свободы, а ее заместителя – Татьяну Юрову – к 18 годам. Их также хотят оштрафовать на 170 и 120 миллионов рублей соответственно.

Двум другим судьям — Георгию Бондаренко и Андрею Рощевскому, обвиняемым в посредничестве — запросили 7 и 10 лет колонии. Последнему также просят назначить штраф в размере 50 миллионов рублей.

26 мая 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей России дала следователям разрешение на возбуждение дела против Золотаревой. Ей, ее бывшему заместителю, а также экс-начальнику управления судебного департамента по Ростовской области Рощевскому, экс-председателю Железнодорожного суда Ростова-на-Дону Бондаренко и полномочному представителю Чеченской Республики в Калининградской области Альберту Романову вменяют семь эпизодов взяточничества. Взятки были получены якобы за вынесение определенных решений по гражданским и уголовным делам, а также за смягчение меры пресечения.

