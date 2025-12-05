Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:57, 5 декабря 2025Силовые структуры

Российских судей захотели оштрафовать на сотни миллионов за коррупцию

Прокурор запросил 55 лет и ₽340 млн штрафа в сумме для четырех ростовских судей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Прокурор запросил сроки для четырех ростовских судей, подозреваемых в коррупции. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Бывшего председателя Ростовского областного суда Елену Золотареву просят приговорить к 20 годам лишения свободы, а ее заместителя – Татьяну Юрову – к 18 годам. Их также хотят оштрафовать на 170 и 120 миллионов рублей соответственно.

Двум другим судьям — Георгию Бондаренко и Андрею Рощевскому, обвиняемым в посредничестве — запросили 7 и 10 лет колонии. Последнему также просят назначить штраф в размере 50 миллионов рублей.

26 мая 2023 года Высшая квалификационная коллегия судей России дала следователям разрешение на возбуждение дела против Золотаревой. Ей, ее бывшему заместителю, а также экс-начальнику управления судебного департамента по Ростовской области Рощевскому, экс-председателю Железнодорожного суда Ростова-на-Дону Бондаренко и полномочному представителю Чеченской Республики в Калининградской области Альберту Романову вменяют семь эпизодов взяточничества. Взятки были получены якобы за вынесение определенных решений по гражданским и уголовным делам, а также за смягчение меры пресечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Описаны секреты четырех могущественных кланов

    Россиян предупредили о наказании за покупку живой елки

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok