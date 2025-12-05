Реклама

11:43, 5 декабря 2025Путешествия

Российским туристам дали советы на фоне вспышки смертельных болезней на Кубе

Посольство России на Кубе: Носите закрытую одежду и используйте репелленты
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: chorche de prigo / Shutterstock / Fotodom

Посольство России на Кубе дало советы отечественным туристам на фоне вспышки смертельных болезней в стране — лихорадок чикунгунья и денге. Об этом говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Так, россиянам рекомендовали носить закрытую одежду ранним утром и вечером, когда комары-переносчики вирусов наиболее активны. Кроме того, необходимо использовать репелленты и другие антимоскитные средства, а также не посещать водоемы со стоячей водой.

Ранее сообщалось, что сотни российских туристов оказались на Кубе, которую охватили смертельные вирусы. Всего там находятся 1,5 тысячи россиян.

    Обсудить
