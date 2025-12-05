Военблогер Рожин показал кладбище американской техники возле села Шевченко

В Донецкой народной республике у Красноармейска (украинское название — Покровск) образовалось кладбище техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с ним показал военный блогер Борис Рожин в Telegram.

По его словам, видео было снято в селе Шевченко на красноармейском направлении. На нем запечатлена бронетехника, переданная украинской армии странами Запада.

«На видео со стороны противника запечатлены остовы американских бронеавтомобилей HMMWV и M1117, а также КШМ M577 (на базе БТР M113)», — написал военблогер.

Ранее стало известно, что западная техника исчезала из частей ВСУ. Об этом заявил украинский военнопленный Сергей Костецкий.

