Мир
20:07, 5 декабря 2025Мир

Рубио заявил об атаке ЕС на народ США

Рубио: Штраф Еврокомиссии в отношении Х является атакой на народ США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Вынесенный Еврокомиссией (ЕК) штраф в отношении соцсети Х является атакой на народ США. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в Х.

«Решение Еврокомиссии оштрафовать X на 140 миллионов долларов — это не только атака на X, это нападение иностранных правительств на все американские цифровые ресурсы и на народ США», — отметил Рубио.

Глава Госдепа подчеркнул, что «дни цензурирования американцев в сети» окончены.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о недопустимости штрафа в отношении социальной сети X со стороны ЕК.

