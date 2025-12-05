Рубио заявил об атаке ЕС на народ США

Вынесенный Еврокомиссией (ЕК) штраф в отношении соцсети Х является атакой на народ США. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в Х.

«Решение Еврокомиссии оштрафовать X на 140 миллионов долларов — это не только атака на X, это нападение иностранных правительств на все американские цифровые ресурсы и на народ США», — отметил Рубио.

Глава Госдепа подчеркнул, что «дни цензурирования американцев в сети» окончены.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о недопустимости штрафа в отношении социальной сети X со стороны ЕК.