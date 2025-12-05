Реклама

05:00, 5 декабря 2025

Женщина три раза выстрелила в любовника после секса в парке

В США женщина расправилась с любовником, попытавшимся разорвать отношения
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images

В американском штате Алабама арестовали 64-летнюю женщину, расправившуюся с любовником после секса в парке. Об этом сообщает сайт Al.com.

Останки 64-летнего Томаса Уильямса нашли в воскресенье, 30 ноября, на улице американского города Бирмингем. Причиной смерти были пулевые ранения. Сотрудники полиции изучили его телефон и обнаружили, что он общался с некоей Бонитой Браун. Ее автомобиль также попал на записи камер видеонаблюдения в районе места происшествия.

После задержания Браун рассказала, что Уильямс был ее любовником. 30 ноября они встретились в парке и занялись сексом. После этого он попытался разорвать отношения. По словам женщины, это так ее разозлило, что она не выдержала, достала пистолет и три раза выстрелила в Брауна. После этого она избавилась от телефона.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда расправилась с мужем, который предложил ей смириться с его изменой. Ей грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет, пожизненное заключение или высшая мера наказания.

