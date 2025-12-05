СК проведет проверку из-за угроз Владу Соколовскому

Следственный комитет начал проверку по факту угроз Владу Соколовскому

Следственный комитет Российской Федерации проведет проверку по факту угроз расправой в отношении певца Влада Соколовского, его супруги и их ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Артист вместе со своей возлюбленной записал видеообращение, в котором поделился подробностями угроз, поступающих годами в их адрес. Также к публикации пара прикрепила многочисленные скриншоты сообщений от анонимных сталкеров. Две женщины грозятся похитить трехлетнего сына Соколовских Дэвида. В частности, родителям присылали фото с могильными плитами, на которых висят их с сыном портреты.

По словам супругов, правоохранители, к которым они ранее обращались, не воспринимали их проблему всерьез, из-за чего у них были неоднократные нервные срывы. СК начал проверку только после огласки истории травли в СМИ.

Ранее стало известно, что новая супруга певца Влада Соколовского, известного по участию в проекте «Фабрика звезд», Ангелина, считает, что в предыдущих отношениях у него не было химии с партнершей.