Смотрящего за российским городом задержали при попытке сбежать из страны

Смотрящего за российским городом авторитета задержали при бегстве из страны

В Иркутской области под стражу заключен мужчина, обвиняемый в экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении СК России по региону.



По версии следствия, подозреваемый «осуществлял действия организационного характера в криминальной среде» и вовлекал в нее новых членов. Противоправная деятельность была выявлена оперативниками ГУ МВД, УФСБ и ГУФСИН России по Иркутской области. Авторитет попытался сбежать из страны, но был задержан в аэропорту.

По утверждению источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах региона, речь идет о Константине Григорьеве по кличке Кот. Ранее тот был судим за похищение человека и вымогательство. После освобождения он занял высокий пост в криминальной среде, став смотрящим за городом Шелехов.

В ноябре сообщалось, что Армения отказалась выдать России криминального авторитета Рубена Татуляна, разыскиваемого российскими правоохранительными органами по делу о мошенничестве. Татуляна, которого называют «теневым королем» Сочи, задержали в Армении 7 ноября, однако позже отпустили.