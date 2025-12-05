Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:19, 5 декабря 2025Силовые структуры

Смотрящего за российским городом задержали при попытке сбежать из страны

Смотрящего за российским городом авторитета задержали при бегстве из страны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

В Иркутской области под стражу заключен мужчина, обвиняемый в экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении СК России по региону.
 
По версии следствия, подозреваемый «осуществлял действия организационного характера в криминальной среде» и вовлекал в нее новых членов. Противоправная деятельность была выявлена оперативниками ГУ МВД, УФСБ и ГУФСИН России по Иркутской области. Авторитет попытался сбежать из страны, но был задержан в аэропорту.

По утверждению источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах региона, речь идет о Константине Григорьеве по кличке Кот. Ранее тот был судим за похищение человека и вымогательство. После освобождения он занял высокий пост в криминальной среде, став смотрящим за городом Шелехов.

В ноябре сообщалось, что Армения отказалась выдать России криминального авторитета Рубена Татуляна, разыскиваемого российскими правоохранительными органами по делу о мошенничестве. Татуляна, которого называют «теневым королем» Сочи, задержали в Армении 7 ноября, однако позже отпустили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спасибо за координаты!» ГУР и ВСУ устроили перестрелку в элитном районе Киева и поплатились

    Мошенники стали сообщать россиянам о неуплаченных налогах

    Неожиданное влияние кофе на сон поразило исследователей

    Жена футболиста клуба РПЛ похвасталась татуировкой на интимной части тела

    Экс-советник Пентагона спрогнозировал судьбу НАТО после провала Украины

    В НАТО обратили внимание на «заметный прогресс» России в одной сфере

    Сразу три российских аэропорта приостановили работу

    Российский военный отбил ногой гранату и попал в опорник ВСУ

    Смотрящего за российским городом задержали при попытке сбежать из страны

    Бабкина потеряла все свои бренды в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok