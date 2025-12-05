Реклама

09:31, 5 декабря 2025Путешествия

Сразу пять российских аэропортов вернулись к работе

Росавиация: Аэропорты Самары и Ульяновска вернулись к работе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Утром 5 декабря сразу пять российских аэропортов вернулись к работе после введенных ночью ограничений на полеты. Об этом говорится в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Уточняется, что речь идет об авиагаванях Самары, Ульяновска, Владикавказа, Грозного и Магаса. Соответствующие сообщения появились в 8:55 и 9:11 по московскому времени. Запрет на вылеты и прилеты в этих воздушных гаванях вводился для обеспечения безопасности самолетов.

Ранее сообщалось, что пассажиры вынужденно севшего в Домодедово самолета авиакомпании Red Wings, у которого в небе над Москвой загорелся двигатель, вылетели на Пхукет. Отмечается, что вылет состоялся в 02:17 по московскому времени 5 декабря.

