Мир
12:18, 5 декабря 2025Мир

США попытались сорвать план ЕС по активам России

Bloomberg: США призвали ЕС заблокировать план по использованию активов РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

США призвали несколько стран Европейского союза (ЕС) заблокировать план по использованию замороженных российских активов для предоставления так называемого репарационного кредита Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«США лоббировали несколько стран ЕС, пытаясь помешать использованию замороженных активов Центрального банка России», — сказано в сообщении.

При этом, как утверждают собеседники агентства, представители США заявили странам ЕС, что данные активы необходимы для содействия заключению мирного соглашения между Россией и Украиной и не должны использоваться для продолжения конфликта.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение об изъятии замороженных активов России для помощи Украине может быть принято без согласия Бельгии, которая выступает против этого.

План Еврокомиссии включает два варианта финансовой поддержки Киева: «репарационный кредит» из замороженных активов России и заимствования под гарантии общего бюджета ЕС.

