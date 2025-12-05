США вновь ударили по «якобы» наркоторговцам

Военнослужащие США нанесли очередной удар по, как предполагается, лодкам наркоторговцев в Тихом океане. Об этом пишет британская газета The Independent.
«Четыре человека ликвидированы в результате очередного удара США по якобы судну наркоторговцев», — отмечает издание.
Американский сенатор Том Коттон прокомментировал атаку, подчеркнув, что действия Штатов были «совершенно законны» и никого «не беспокоят».
Позднее спецслужбами США было подтверждено, что атакованное судно, якобы эксплуатируемое «террористической организацией», перевозило незаконные в обороте наркотические вещества по известному маршруту контрабанды в восточной части Тихого океана.
Удар нанесен вскоре после того, как американский адмирал Фрэнк Митч Брэдли уведомил комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов о предыдущих ударах, проведенных еще в сентябре.
В результате удара пострадали 86 человек.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ударами всем производящим кокаин странам. По словам хозяина Белого дома, контрабандой наркотиков занимается не только Венесуэла.