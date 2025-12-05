Реклама

08:50, 5 декабря 2025Мир

США вновь ударили по «якобы» наркоторговцам

Independent: США снова ударили якобы по лодкам наркоторговцев в Тихом океане
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tomas Diaz / Reuters

Военнослужащие США нанесли очередной удар по, как предполагается, лодкам наркоторговцев в Тихом океане. Об этом пишет британская газета The Independent.

«Четыре человека ликвидированы в результате очередного удара США по якобы судну наркоторговцев», — отмечает издание.

Американский сенатор Том Коттон прокомментировал атаку, подчеркнув, что действия Штатов были «совершенно законны» и никого «не беспокоят».

Позднее спецслужбами США было подтверждено, что атакованное судно, якобы эксплуатируемое «террористической организацией», перевозило незаконные в обороте наркотические вещества по известному маршруту контрабанды в восточной части Тихого океана.

Удар нанесен вскоре после того, как американский адмирал Фрэнк Митч Брэдли уведомил комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов о предыдущих ударах, проведенных еще в сентябре.

В результате удара пострадали 86 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ударами всем производящим кокаин странам. По словам хозяина Белого дома, контрабандой наркотиков занимается не только Венесуэла.

