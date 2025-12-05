В России заявили о биотерроризме на кухнях со словами «это ненависть к нам»

Профессор Пасько: Россиян травят работники общепита из ближнего зарубежья

Профессор, основатель и президент Международной организации пищевой безопасности Ольга Пасько в беседе с «Царьградом» заявила, что россияне все чаще стали травиться едой из общепита. Специалист при этом назвала виновных — мигранты-работники кухонь по всей стране, не имеющие должного образования и реальных медицинских книжек.

Так, она указала, что у таких сотрудников отсутствует понимание необходимости личной гигиены и культуры потребления. Как призналась собеседница телеканала, на своих проверках она часто сталкивается с рисками биотерроризма из-за работы поваров и курьеров с поддельными документами. Она пояснила, что по профстандартам и Трудовому кодексу повар должен иметь профильное образование, однако фактически у 99 процентов работников предприятий общественного питания по всей стране его нет.

Кроме того, она привела примеры, когда курьеры оставляли в заказах граждан «свои следы», что говорит о реальном создании угрозы пищевой безопасности.

В пример она также привела последние случаи с громкими отравлениями: массовое заражение ботулизмом, отравление в детсаду 140 детей и другие, указав, что все эти случаи — вина мигрантов, не соблюдающих гигиену. Рассказывая о случае из своей практики, Пасько отметила, что в одном из российских заведений был найден мигрант, полгода проработавший на кухне с туберкулезом.

«Я думаю, что в голове у них где-то сидит вот эта мысль. И вот это ненависть к нам, к основному населению, я ее чувствую, я ее чувствую на аудитах, я ее чувствую, когда я еду с ними в лифтах», — поделилась Пасько.

Ранее сообщалось, что у сотрудника Черкизовского мясоперерабатывающего завода выявили туберкулез в закрытой форме.