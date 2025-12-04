Появились подробности о туберкулезе на одном из главных пищевых предприятий России

У сотрудника Черкизовского мясоперерабатывающего завода выявили туберкулез

У сотрудника Черкизовского мясоперерабатывающего завода выявили туберкулез в закрытой форме. Эти подробности о заболевании на предприятии появились в сообщении пресс-службы «группы Черкизово», одного из главных пищевых предприятий России, заявление приводит ТАСС.

Как рассказали в компании, случай туберкулеза был зафиксирован в августе 2025 года, после чего медики обследовали остальных сотрудников предприятия. Других случаев заболевания туберкулезом выявлено не было.

«Черкизовский мясоперерабатывающий завод продолжает работать в штатном режиме и находится в контакте с контролирующими органами, включая специалистов Роспотребнадзора», — сообщили в компании.

О заболевании на мясоперерабатывающем заводе со ссылкой на работников компании сообщал Telegram-канал Mash. Издание заявляло, что туберкулез был выявлен не в закрытой, а в открытой форме, после чего на предприятии якобы заподозрили «вспышку» заболевания.