21:22, 5 декабря 2025

Стало известно о столкновении ВС России с батальоном бомжей ВСУ

Mash: ВС России столкнулись под Северском с батальоном бомжей ВСУ
Евгений Силаев
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России под Северском в Донецкой народной республике (ДНР) столкнулись с батальоном бомжей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации канала, бездомных начали мобилизовать в начале 2025 года. Позднее их определили в 81-ю аэромобильную бригаду, оснастив лопатами и автоматами. Подчеркивается, что они находились под обстрелами не только ВС России, но и сослуживцев.

В результате почти 90 процентов личного состава бригады были ликвидированы, а выжившие сдались в плен Российской армии.

Ранее журналисты подсчитали, что за осень Российская армия взяла под контроль 87 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. В ДНР Вооруженные силы России заняли 31 населенный пункт, в Днепропетровской области — 24, в Запорожской — 20.

