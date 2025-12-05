Реклама

17:17, 5 декабря 2025Путешествия

Стая бездомных собак покусала российскую туристку на пляже Гоа

Российскую туристку госпитализировали из-за укусов бездомных собак в Гоа
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Стая бездомных собак напала на отдыхающую в Гоа российскую туристку. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Безнадзорные собаки покусали россиянку Евгению на пляже Колва. Одна особь укусила девушку за средний палец, другая — за ягодицу. Путешественница самостоятельно смогла отбиться от стаи.

В итоге ее экстренно госпитализировали. Гражданке РФ поставили вакцину от бешенства и назначили лечение. Она обратилась к правительству острова с просьбой принять меры в отношении собак.

Ранее российских туристов покусали огненные муравьи на курорте Таиланда. Супруги из Москвы арендовали виллу, а утром проснулись с волдырями по всему телу.

