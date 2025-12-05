Реклама

Суд отменил одно решение главы Запорожской области после скандала на федеральном уровне

Суд отменил указ Балицкого об отставке главы избиркома Запорожской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Мелитопольский межрайонный суд отменил одно решение губернатора Запорожской области Евгения Балицкого после скандала на федеральном уровне. Речь идет о незаконном увольнении председателя избирательной комиссии региона Галины Катющенко, передает ТАСС.

«Мера предварительной защиты в виде приостановления действия указа губернатора и запрета совершать действия по его реализации, включая издание производных актов, принятие кадровых решений, направленных на изменение персонального состава избирательной комиссии Запорожской области, сохранить до вступления решения суда [об отмене указа] в законную силу», — говорится в решении судьи.

По данным агентства, сторона ответчика уже выразила намерение обжаловать решение.

В конце октября 2025 года стало известно о намерении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обратиться в прокуратуру из-за действий Балицкого. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала указ губернатора Запорожской области действиями исподтишка и авантюрой. Она также напомнила, что Балицкого пришлось «буквально силой» заставлять выплатить зарплату сотрудникам местной избирательной комиссии. Кроме того, он, по словам главы ЦИК, якобы пытался выселить областную избирательную комиссию «на улицу».

