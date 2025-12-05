Суд отменил одно решение главы Запорожской области после скандала на федеральном уровне

Суд отменил указ Балицкого об отставке главы избиркома Запорожской области

Мелитопольский межрайонный суд отменил одно решение губернатора Запорожской области Евгения Балицкого после скандала на федеральном уровне. Речь идет о незаконном увольнении председателя избирательной комиссии региона Галины Катющенко, передает ТАСС.

«Мера предварительной защиты в виде приостановления действия указа губернатора и запрета совершать действия по его реализации, включая издание производных актов, принятие кадровых решений, направленных на изменение персонального состава избирательной комиссии Запорожской области, сохранить до вступления решения суда [об отмене указа] в законную силу», — говорится в решении судьи.

По данным агентства, сторона ответчика уже выразила намерение обжаловать решение.

В конце октября 2025 года стало известно о намерении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) обратиться в прокуратуру из-за действий Балицкого. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала указ губернатора Запорожской области действиями исподтишка и авантюрой. Она также напомнила, что Балицкого пришлось «буквально силой» заставлять выплатить зарплату сотрудникам местной избирательной комиссии. Кроме того, он, по словам главы ЦИК, якобы пытался выселить областную избирательную комиссию «на улицу».