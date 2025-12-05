Реклама

07:53, 5 декабря 2025

Тренировки британского спецназа САС станут реалити-шоу

Independent: Тренировки британского элитного спецназа САС станут реалити-шоу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kin Cheung / Reuters

Тренировки элитного спецназа Специальной авиационной службы (САС) Великобритании пройдут в формате телевизионного реалити-шоу. Об этом пишет британская газета The Independent.

«В отличие от других реалити-шоу, участники не выбывают, а отсеиваются руководящим составом или могут отказаться от дальнейшего участия, а те, кто останется в конце, объявляются победителями», — уточняет издание.

Сезон шоу, в котором покажут тренировки легендарного британского подразделения, пройдет в Северной Африке. Звезда и победитель реалити-шоу «Остров любви» Дэни Дайер-Боуэн вошел в число подтвержденных участников.

Ранее бойцов САС обвинили в массовых преступлениях против мирных граждан в Афганистане и Сирии. The Times утверждает, что САС действовал против гражданских «по одному лишь подозрению в причастности к терроризму».

    

