В Госдуме предложили помочь бизнесу погасить долги по зарплате

Миронов: Государство должно поддержать бизнес льготными кредитами на зарплаты

Государство должно поддержать бизнес льготными кредитами на погашение долгов по зарплате. Предложение помочь предпринимателям внес лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава фракции в Госдуме Сергей Миронов, его слова приводит Life.ru.

По словам депутата, долги по зарплатам в стране с начала года выросли втрое, более чем до двух миллиардов рублей.

«Если возможность заплатить людям есть, а менеджеры что-то мухлюют, за это нужно жестко наказывать. Но сейчас все больше компаний попадают в критическую ситуацию из-за курса Центробанка на заморозку экономики. По данным того же ЦБ, начиная с 2023 года доля компаний с просрочками по кредитам удвоилась. Бизнес вынужден вертеться как уж на сковороде, чтобы расплачиваться с банками за сверхдорогие займы, в том числе задерживая зарплату», — пояснил Миронов.

Депутат назвал политику Центробанка по удерживанию ключевой ставки «людоедской» — в условиях дорогих кредитов бизнес не может взять займы на погашение задолженности перед сотрудниками. В то же время регулятор устраивает ситуация, так как спрос разгоняет инфляцию, борьбу с которой он ставит во главу угла. В таких условиях власти должны помочь предприятиям и компенсировать им дорогие кредиты, чтобы работники на местах могли получить зарплаты.

Ранее депутаты «Справедливой России» предложили повысить минимальный размер страховой пенсии по старости до 50 тысяч рублей. Как указал Миронов, повышение минимальной пенсии до 50 тысяч обеспечит достойный уровень жизни, а также поможет поддержать здоровье и активность представителей старшего поколения