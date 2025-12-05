В Кремле двумя словами высказались о новой встрече Путина и Трампа

Ушаков о новой встрече Путина и Трампа: Все возможно

Помощник президента России Юрий Ушаков оценил вероятность новой встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, отметив, что она возможна. С таким заявлением он выступил в эфире «Первого канала».

«Все возможно», — подчеркнул Ушаков, двумя словами отвечая на вопрос об организации нового российско-американского саммита.

Помощник российского лидера отметил, что предыдущая встреча Путина и Трампа в Анкоридже была организована «буквально за три-четыре дня». По словам Ушакова, на данный момент не поступало никаких сигналов на счет проведения новых переговоров на высшем уровне.

Ранее американский лидер положительно оценил визит своих представителей — спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера — в Москву, заявив, что их встреча с Путиным прошла хорошо.