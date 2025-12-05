В Кремле прокомментировали пошлины США против Индии

Песков: Закупка нефти у России может оставаться выгодной для Индии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил оценить, остается ли выгодной для Индии закупка российской нефти с учетом пошлин США. Его слова приводит РИА Новости.

Страна является крупным покупателем российских энергоресурсов, напомнил официальный представитель Кремля. Индия действительно зарабатывает хорошие деньги благодаря сотрудничеству с Россией, и Москва также заинтересована в продолжении сотрудничества, дал понять он.

Песков предложил обратить внимание на то, какую часть выгоды Дели теряет из-за пошлин Вашингтона, а какую — получает благодаря закупкам нефти у РФ. Если в итоге преимуществ оказывается больше, то почему бы не продолжить, прокомментировал он.

Во второй половине года президент США Дональд Трамп стал сильнее давить на Индию, требуя отказаться от импорта нефти из России. В августе он ввел в отношении Дели 25-процентные пошлины из-за закупки нефти у Москвы. С учетом уже введенных до этого 25-процентных торговых тарифов, общий размер американских пошлин в отношении Индии достиг уже 50 процентов.