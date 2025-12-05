Реклама

20:25, 5 декабря 2025Мир

В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

Ушаков: Кушнер может стать автором формулировок в мирном плане по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер может стать автором формулировок в мирном плане по завершению украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой вводить во многом будет именно господин Кушнер», — отметил Ушаков.

Ранее Ушаков оценил деятельность Кушнера в роли спецпосланника американского лидера, отметив, что он работает активно по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

