В Кремле раскрыли вероятного автора мирного плана по Украине

Ушаков: Кушнер может стать автором формулировок в мирном плане по Украине

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер может стать автором формулировок в мирном плане по завершению украинского конфликта. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию, то ручкой вводить во многом будет именно господин Кушнер», — отметил Ушаков.

Ранее Ушаков оценил деятельность Кушнера в роли спецпосланника американского лидера, отметив, что он работает активно по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

