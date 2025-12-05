Реклама

В Майами завершились переговоры делегаций США и Украины

В Майами завершились переговоры делегаций США и Украины
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов Америки в Майами завершилась. Об этом пишет агентство УНИАН в Telegram-канале.

Со стороны Украины в переговорах участвовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) Андрей Гнатов. Других деталей встречи не приводится.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет получить от США информацию о прошедших переговорах спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что детали переговоров будут обсуждаться на встрече секретаря СНБО Украины Рустема Умерова с Уиткоффом в Майами.

