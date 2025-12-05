В МИД Украины раскрыли детали программы по поставкам вооружения

Сибига: Сумма помощи в рамках программы PURL составляет 4 миллиарда долларов

В программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) для поставок оружия Украине участвует 21 страна. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига, передает «РБК-Украина».

«На сегодняшний день уже 21 страна участвует в PURL-на общую сумму обязательств в 4,18 миллиарда долларов», — заявил Сибига.

Он добавил, что провел переговоры с генеральным секретарем НАТО и министрами иностранных дел Бельгии и Германии, а также имел встречи с главами МИД Канады, Норвегии и Дании.

