У НАТО не оказалось плана «Б» на случай отказа США от помощи Украине

У НАТО не оказалось плана «Б» на случай отказа США от помощи Украине, об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел блока. Его слова цитирует «Страна.ua».

Таким образом генсек ответил на вопрос журналистов о том, как будет действовать НАТО в случае, если инициированные Вашингтоном мирные переговоры потерпят неудачу, и Соединенные Штаты решат прекратить поддержку Киева.

«Я не думаю, что нам нужно думать о таком "плане Б", потому что США очень последовательны в своей поддержке Украины — так же, как последовательны все союзники в НАТО», — подчеркнул Рютте.

Он добавил, что европейцы и канадцы, как ожидается, возьмут на себя оплату оружия по программе PURL, которое будет закуплено у Соединенных Штатов.

«Но у меня нет причин считать, что нам нужно готовиться к этим событиям без США», — сказал Рютте.

Ранее генсек НАТО заявил, что план Европейской комиссии (ЕК) по изъятию российских замороженных активов может не увенчаться успехом, поэтому Запад должен не допустить ситуации, в которой Украина останется без финансирования.