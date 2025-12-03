Реклама

18:37, 3 декабря 2025Мир

Генсек НАТО допустил провал плана ЕК по активам России

Генсек НАТО Рютте допустил, что план ЕК по изъятию активов России провалится
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

План Европейской комиссии (ЕК) по изъятию российских замороженных активов может не увенчаться успехом, поэтому Запад должен не допустить ситуации, в которой Украина останется без финансирования. Возможный провал Брюсселя допустил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, передает Reuters.

«У НАТО нет мнения по вопросу будущего российских активов. Этим должен заниматься Европейский союз, и я полностью доверяю [председателю Европейской комиссии] Урсуле фон дер Ляйен и [главе Евросовета] Антониу Коште. Но если у них не получится, мы должны не допустить ситуации, чтобы Украина осталась без нашей поддержки», — заявил генсек.

Ранее фон дер Ляйен намекнула, что предложение ЕК по замороженным российским активам может быть принято без Бельгии.

Также ЕК предложила выделить Украине 165 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов из замороженных активов России.

