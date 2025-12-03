Генсек НАТО допустил провал плана ЕК по активам России

Генсек НАТО Рютте допустил, что план ЕК по изъятию активов России провалится

План Европейской комиссии (ЕК) по изъятию российских замороженных активов может не увенчаться успехом, поэтому Запад должен не допустить ситуации, в которой Украина останется без финансирования. Возможный провал Брюсселя допустил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, передает Reuters.

«У НАТО нет мнения по вопросу будущего российских активов. Этим должен заниматься Европейский союз, и я полностью доверяю [председателю Европейской комиссии] Урсуле фон дер Ляйен и [главе Евросовета] Антониу Коште. Но если у них не получится, мы должны не допустить ситуации, чтобы Украина осталась без нашей поддержки», — заявил генсек.

Ранее фон дер Ляйен намекнула, что предложение ЕК по замороженным российским активам может быть принято без Бельгии.

Также ЕК предложила выделить Украине 165 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов из замороженных активов России.