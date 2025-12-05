Реклама

17:16, 5 декабря 2025Россия

В Москве 11-летний школьник поссорился с матерью и сбежал из дома

На северо-востоке Москвы школьник поссорился с матерью и сбежал из дома
Майя Назарова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На северо-востоке Москвы 11-летний школьник поссорился с матерью и сбежал из дома. Как стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва», с собой мальчик взял копилку, в которой было 400 рублей.

Родительница отметила, что видела сына в последний раз накануне вечером.

Семья выяснила, что исчезнувший школьник гулял на площадке с неизвестным мужчиной и на автобусной остановке у дома.

Мать пояснила, что в последний месяц сын был странным — из дома начали пропадать деньги, учителя также заметили изменения в поведении ученика. Мальчик закрывался в школьном туалете, чтобы посидеть в телефоне, скачивал VPN.

До этого сообщалось, что 11-летний школьник из Калининграда взял у бабушки 100 рублей и бесследно исчез.

К поискам несовершеннолетнего присоединились волонтеры и сотрудники полиции в российском городе.

